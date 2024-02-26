Сбили пешехода на Аллее Труда в Комсомольске

46-летний водитель автомобиля «Тойота Королла Спасио» с 33-летним водительским стажем двигался по Аллее Труда от проспекта Октябрьского в сторону проспекта Первостроителей. На регулируемом пешеходном переходе он наехал на 69-летнего мужчину, который переходил дорогу.