Сбили пешехода на Аллее Труда в Комсомольске

26 февраля в 16.30 в районе дома 40 на улице Аллея Труда произошло ДТП с участием пешехода.
46-летний водитель автомобиля «Тойота Королла Спасио» с 33-летним водительским стажем двигался по Аллее Труда от проспекта Октябрьского в сторону проспекта Первостроителей. На регулируемом пешеходном переходе он наехал на 69-летнего мужчину, который переходил дорогу.
— В результате ДТП пострадавшего пешехода доставили в медицинское учреждение с полученными травмами, — рассказали в УМВД России по Комсомольску-на-Амуре.
О состоянии пострадавшего не сообщается. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.