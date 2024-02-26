В селе на севере Хабаровского края объявлен режим ЧС

На территории села Оремиф Николаевского района объявлен режим чрезвычайной ситуации. Такое решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В населённом пункте вышел из строя установленный на водозаборной скважине погружной насос, который обеспечивает питьевой водой жителей села. Из этой же колонки обеспечиваются водой 39 домов, а к водопроводу подключены все социальные объекты — школа, детский сад, котельная, фельдшерско-акушерский пункт. Водозаборная скважина работает с 1977 года, насосы периодически менялись. Нынешняя авария могла произойти из-за малоснежной зимы с сильными морозами, как это случилось не так давно в самом Николаевске-на-Амуре. В село направлена водовозная машина, которая обеспечивает население и социальные объекты питьевой водой.
Прибывший в Оремиф специалист установил, что скважина не подлежит восстановлению. Сейчас решаются финансовые вопросы и технические. Необходимые буровая установка и компрессор сейчас находятся на ремонте в Комсомольске-на-Амуре, так что проблема, к сожалению, не может быть решена в ближайшие дни.
Подвоз воды будет продолжаться до окончания работ. Администрация убедительно просит жителей соблюдать все меры предосторожности, пить только кипяченую воду.