В селе на севере Хабаровского края объявлен режим ЧС

В населённом пункте вышел из строя установленный на водозаборной скважине погружной насос, который обеспечивает питьевой водой жителей села. Из этой же колонки обеспечиваются водой 39 домов, а к водопроводу подключены все социальные объекты — школа, детский сад, котельная, фельдшерско-акушерский пункт. Водозаборная скважина работает с 1977 года, насосы периодически менялись. Нынешняя авария могла произойти из-за малоснежной зимы с сильными морозами, как это случилось не так давно в самом Николаевске-на-Амуре. В село направлена водовозная машина, которая обеспечивает население и социальные объекты питьевой водой.