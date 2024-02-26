Прокуратура поставила на контроль проверку по факту ДТП со школьницей в Приангарье

Прокуратура Слюдянского района поставила на контроль ход и результаты проверки, организованной сотрудниками полиции по сообщению о ДТП с участием школьницы. Предварительно, вечером 24 февраля 36-летняя водитель автомобиля Nissan Not сбила 14-летнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. С травмами школьницу доставили в медицинское учреждение. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Иркутской области.