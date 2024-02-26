В Воронеже в «Галерее Чижова» проведут рейды по выявлению подростков-нацистов

Охранники при этом никак не реагировали на неадекватное поведение выпивших несовершеннолетних. Жительница Воронежа напомнила администрации торгового центра, что ГЧ позиционирует себя как центр семейного отдыха.
— Сейчас здесь происходят сходки вот таких групп подростков. После увиденного и услышанного хочется помыться. Мне, как гражданину и патриоту, очень прискорбно видеть, что происходит, тем более в то время, когда наша страна ведет борьбу с нацизмом на фронтах СВО, написала в соцсетях очевидец произошедшего.
Администрация «Галереи Чижова» сообщила, что уже на следующий день совместно с правоохранительными органами при участии инспектора по делам несовершеннолетних был проведен рейд, «в результате которого инспектором ПДН пресечен ряд правонарушений».
— Подобные мероприятия будут проводиться по мере необходимости регулярно, — пояснила пресс-служба ГЧ. — Кроме того, была проведена служебная проверка после жалобы на поведение подростков 23 февраля — в День защитника Отечества.
В торговом центре объяснили, что есть и оборотная сторона медали. Возможности реагирования на действия несовершеннолетних, даже, если они нарушают общественный порядок, у охраны любого ТЦ серьезно ограничены. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» прямо разрешает нахождение несовершеннолетнего в общественных местах без присмотра взрослых в дневное время. Запрет действует на период с 22:00 до 06:00. ЧП произошло примерно в 19:40. Ответственность за административные нарушения подростками несут родители.
Видеоматериалы с юношами, где один из них выкрикивал нацистский лозунг, «Галерея Чижова» передала в Антитеррористический Комитет для проверки факта и для правовой оценки. Руководители и сотрудники службы ТРЦ прошли дополнительный инструктаж, а должностных лиц, допустивших бездействие, привлекли к дисциплинарной ответственности.