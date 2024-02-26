В Воронеже в «Галерее Чижова» проведут рейды по выявлению подростков-нацистов

— Сейчас здесь происходят сходки вот таких групп подростков. После увиденного и услышанного хочется помыться. Мне, как гражданину и патриоту, очень прискорбно видеть, что происходит, тем более в то время, когда наша страна ведет борьбу с нацизмом на фронтах СВО, написала в соцсетях очевидец произошедшего.