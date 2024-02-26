В Волгограде студент перевел мошенникам более 4,5 млн рублей, взятых в кредит

За прошедшие выходные в полицию обратились сразу несколько жителей Волгограда и области, которые стали жертвами телефонных мошенников. Рекордной суммы лишился 21-летний студент волгоградского вуза, который перевел аферистам на «безопасный счет» 4,6 миллиона рублей. Большую часть этих денег молодой человек взял в кредит, сообщили в главке МВД по региону.
— Молодому человеку поступили звонки сначала от лжеработников банка, а затем и от лжесотрудников правоохранительных органов, — рассказали в ведомстве.
Дальше все было по накатанной схеме. Аферисты сообщили, что со счета пытаются списать средства. Чтобы отменить операцию, мошенники убедили парня перевести деньги на так называемый безопасный счет. При этом не понятно, как банк дал молодому человеку заем на столь крупную сумму.
Полицейские расследуют уголовное дело и выясняют личности преступников. А всех волгоградцев предупреждают, что звонят с сообщением о блокировках счетов и попытках оформления кредитов только мошенники.