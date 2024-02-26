В Волгограде студент перевел мошенникам более 4,5 млн рублей, взятых в кредит

Дальше все было по накатанной схеме. Аферисты сообщили, что со счета пытаются списать средства. Чтобы отменить операцию, мошенники убедили парня перевести деньги на так называемый безопасный счет. При этом не понятно, как банк дал молодому человеку заем на столь крупную сумму.