Находившегося в федеральном розыске иностранца задержали в Абанском районе

В январе сотрудники ГИБДД остановили «Лифан», за рулем которого сидел иностранный гражданин. При проверке по информационным базам данных выяснилось, что мужчину ищут полицейские Армении. Госавтоинспекторы тут же отстранили водителя от управления, а автомобиль вернули владельцу.