Находившегося в федеральном розыске иностранца задержали в Абанском районе

Находившегося в федеральном розыске 51-летнего иностранца задержали в Абанском районе. Как сообщили в МВД по Красноярскому краю, он находился на территории России незаконно.
В январе сотрудники ГИБДД остановили «Лифан», за рулем которого сидел иностранный гражданин. При проверке по информационным базам данных выяснилось, что мужчину ищут полицейские Армении. Госавтоинспекторы тут же отстранили водителя от управления, а автомобиль вернули владельцу.
Как уточнили правоохранители, в Армении на мужчину заведено уголовное дело по статье «Изготовление или сбыт специальных средств неправомерного доступа (проникновения) к компьютерной информации».
Абанский районный суд принял решение о выдворении иностранца.