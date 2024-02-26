На пожаре в СНТ под Иркутском пострадал пожилой мужчина

Предварительная версия причины пожара — электротехническая. Всего в Иркутской области за сутки 25 февраля произошло 22 пожара. Семь из них — в жилых помещениях. Причиной 10 возгораний стало короткое замыкание, семи — нарушение эксплуатации печей, трёх — неосторожное обращение с огнём, одного — аварийный режим работы электросети. В одном случае причиной пожара стал поджог.