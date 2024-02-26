В Новосибирске грабитель вырвал из рук у женщины сумку с деньгами

В Новосибирске полицейские раскрыли грабеж. С соответствующим заявлением 27 декабря прошлого года в отдел полиции «Октябрьский» обратилась местная жительница. По ее словам, в лифте одного из домов по улице Выборной неизвестный вырвал у нее из рук сумку, в которой находились 8 тысяч рублей. После этого неизвестный скрылся. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.