В Ростове женщина выпала из автобуса во время движения

«Народу много, людей маловато», «Там что, все ненормальные были в автобусе?», «Однозначно, подать в суд на водителя автобуса, на его халатность. И да — вот это стадо, которое: “надо на работу, мы спешим, мы опаздываем”, надеюсь они себя узнали», «Тормоза что ли? Что за реакция? Точнее ее отсутствие! Постояли, посмотрели, как будто вещь выпала. Ну, упала и упала… плохие люди», — написали в комментариях в телеграм-канале «Ростов главный».