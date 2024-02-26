В Ростове женщина выпала из автобуса во время движения

На записи с видеокамеры видно, что во время движения открылась одна из дверей. Женщина выпала на дорогу. Очевидцы сообщают, что после этого не последовало никакой реакции от других пассажиров, а водитель не остановился и продолжил ехать дальше.
«Народу много, людей маловато», «Там что, все ненормальные были в автобусе?», «Однозначно, подать в суд на водителя автобуса, на его халатность. И да — вот это стадо, которое: “надо на работу, мы спешим, мы опаздываем”, надеюсь они себя узнали», «Тормоза что ли? Что за реакция? Точнее ее отсутствие! Постояли, посмотрели, как будто вещь выпала. Ну, упала и упала… плохие люди», — написали в комментариях в телеграм-канале «Ростов главный».
Напомним, что ранее в администрации Ростова рассказали ИА «ДОН 24», что дефицит водительского состава в Ростове составляет около 48%. Сейчас на должность водителя открыто около 1000 вакансий.