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В Ростове женщина выпала из автобуса во время движения

Ростовская область, 26 февраля 2024. DON24.RU. Ростовчанка выпала из автобуса во время движения. Об этом сообщают городские соцсети. Судя по видео, инцидент произошел в конце января 2024 года, однако видеозапись появилась в соцсетях только сегодня.
Источник: Don24.ru

На записи с видеокамеры видно, что во время движения открылась одна из дверей. Женщина выпала на дорогу. Очевидцы сообщают, что после этого не последовало никакой реакции от других пассажиров, а водитель не остановился и продолжил ехать дальше.

«Народу много, людей маловато», «Там что, все ненормальные были в автобусе?», «Однозначно, подать в суд на водителя автобуса, на его халатность. И да — вот это стадо, которое: “надо на работу, мы спешим, мы опаздываем”, надеюсь они себя узнали», «Тормоза что ли? Что за реакция? Точнее ее отсутствие! Постояли, посмотрели, как будто вещь выпала. Ну, упала и упала… плохие люди», — написали в комментариях в телеграм-канале «Ростов главный».

Напомним, что ранее в администрации Ростова рассказали ИА «ДОН 24», что дефицит водительского состава в Ростове составляет около 48%. Сейчас на должность водителя открыто около 1000 вакансий.

несчастный случай