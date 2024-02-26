ФСБ сообщила о задержании 49 человек за финансирование сирийских боевиков

«Катиба Таухид валь-Джихад» действует под эгидой международной террористической организации «Фронт в защиту народа Леванта ''Ан-Нусра''», отделения «Аль-Каиды» в Сирии (все они запрещены в России). Боевики дислоцированы в мухафазах Хама, Идлиб и Латакия в Сирии. По данным ООН, число боевиков составляет около 500 человек. В феврале 2023 года сотрудники ФСБ задержали в Москве и Красноярске четырех человек, вербовавших боевиков в группировку «Катиба Таухид валь-Джихад».