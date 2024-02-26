ФСБ сообщила о задержании 49 человек за финансирование сирийских боевиков

Как говорится в релизе ФСБ, некоторые задержанные через интернет «распространяли в мусульманской умме России радикальную исламскую идеологию» и оправдывали терроризм. В выявлении канала финансирования боевиков также участвовали Росфинмониторинг и Следственный комитет России.
Возбуждены уголовные дела. По каким статьям, не уточняется. За содействие террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ) предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
«Катиба Таухид валь-Джихад» действует под эгидой международной террористической организации «Фронт в защиту народа Леванта ''Ан-Нусра''», отделения «Аль-Каиды» в Сирии (все они запрещены в России). Боевики дислоцированы в мухафазах Хама, Идлиб и Латакия в Сирии. По данным ООН, число боевиков составляет около 500 человек. В феврале 2023 года сотрудники ФСБ задержали в Москве и Красноярске четырех человек, вербовавших боевиков в группировку «Катиба Таухид валь-Джихад».
Анастасия Ларина