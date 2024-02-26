Рядом с ТЮЗ в Екатеринбурге загорелся балкон многоквартирного дома

В Екатеринбурге, 26 февраля, во втором часу дня по соцсетям стало расходиться тревожное сообщение о том, что на хлебомакаронном комбинате на улице Карла Либкнехта. Но в МЧС уточнили, что загорелся соседний с комбинатом многоквартирный дом.
— Случился пожар на балконе на шестом этаже многоквартирного дома, — уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области.
Уже к 13.40 на место ЧП прибыли пожарные. Они подали к горящему балкону раздвижную лестницу. Информации о пострадавших не поступало.
Жильцы дома сами вышли на улицу. Они рассказали, что хозяина квартиры сейчас нет в Екатеринбурге.
— Там Антон живет. Мы его французом называем. Он студент, — поделился местный житель. — Сам он в Санкт-Петербурге сейчас. Пожар не знаем из-за чего произошел и живет ли там кто-то сейчас тоже не знаем.