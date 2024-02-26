МЧС Башкирии прокомментировало вскрытие квартиры с жареным гусем на плите

Хозяин пожаловался в социальных сетях, что он всего лишь оставил на плите жареного гуся, открыв при этом все форточки. Пока он ушел, кто-то из жильцов вызвал спасателей, почувствовав подозрительный запах. Вернувшись домой, мужчина обнаружил, что квартира вскрыта.