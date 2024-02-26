МЧС Башкирии прокомментировало вскрытие квартиры с жареным гусем на плите

В МЧС Башкирии прокомментировали инцидент со вскрытием двери квартиры в доме на ул. Степана Кувыкина в Уфе.
Хозяин пожаловался в социальных сетях, что он всего лишь оставил на плите жареного гуся, открыв при этом все форточки. Пока он ушел, кто-то из жильцов вызвал спасателей, почувствовав подозрительный запах. Вернувшись домой, мужчина обнаружил, что квартира вскрыта.
В МЧС подчеркивают, что действовали в рамках закона. Право на проникновение в место возможного распространения пожара прописано в ст. 22 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», а также ч. 3 ст. 3 «Жилищного кодекса Российской Федерации».
«Сотрудники МЧС России всегда действуют в рамках законодательства и боевого устава», — подчеркнули в ведомстве, уточнив, что вскрытие производилось в присутствии сотрудников полиции.