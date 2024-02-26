Карантин по бешенству ввели на территории дома в Люберцах

«Установить эпизоотический очаг по бешенству в границах территории д. 15 ул. Комсомольская города Люберцы городского округ Люберцы Московской области; установить ограничительные мероприятия (карантин)», — говорится в документе.
Уточняется, что дом будет на карантине 179 календарных дней.
Согласно постановлению, ограничено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с животными. Жителям дома нельзя будет звать гостей, привозить и увозить из дома животных и заниматься их самостоятельным лечением.