Тело обнаружили на месте пожара в области Абай

— Пожар был локализован в 10.56 часов, в 12.02 часов — ликвидирован. Предварительная площадь пожара составляет 100 кв. метров. Причина пожара устанавливается. В 11.03 часов на месте пожара было обнаружено тело без признаков жизни, — говорится в сообщении.