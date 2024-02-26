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Тело обнаружили на месте пожара в области Абай

Сегодня в 8 часов утра в селе Шелехово Бородулихинского района в частном жилом доме произошел пожар, передает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Источник: EL.kz

По прибытии огнеборцев было установлено, что в жилом доме горели деревянные конструкции крыши, стен, оконных и дверных проемов с распространением на деревянные хозяйственные постройки.

— Пожар был локализован в 10.56 часов, в 12.02 часов — ликвидирован. Предварительная площадь пожара составляет 100 кв. метров. Причина пожара устанавливается. В 11.03 часов на месте пожара было обнаружено тело без признаков жизни, — говорится в сообщении.

Всего на месте было задействовано девять человек личного состава и две единицы техники от ДЧС области Абай.

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