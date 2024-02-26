Карты, деньги — и под суд: в Крыму вынесли приговор 10 организаторам подпольных казино

В Симферополе 10 жителей Крыма признали виновными в незаконной игорной деятельности, прибыль от этого «бизнеса» превысила 70 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Как сообщалось ранее, в причастности к проведению незаконных азартных игр обвиняли 31 человека. Один из них создал и возглавил преступное сообщество. В него вошли еще 30 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Местные жители организовали шесть подпольных клубов. Они находились в Симферополе, Керчи и Ялте. С 2021 года сообщники заработали 70 миллионов рублей.
— Незаконная деятельность обвиняемых была пресечена работниками правоохранительных органов, игровое оборудование изъято из незаконного оборота, — отметили в прокуратуре.
В надзорном ведомстве добавили, что были возбуждены уголовные дела. Киевский районный суд Симферополя признал виновными 10 человек. Двое из них получили по три года лишения свободы условно. Остальных подсудимых оштрафовали. Какие именно суммы должны заплатить фигуранты, не уточняется. Согласно законодательству, за такое преступление штрафуют на 1−1,5 млн рублей, либо же доход за период до пяти лет.
— Уголовные дела в отношении еще 21 человека находятся на рассмотрении в суде, — говорится в сообщении.