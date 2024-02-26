Карты, деньги — и под суд: в Крыму вынесли приговор 10 организаторам подпольных казино

Как сообщалось ранее, в причастности к проведению незаконных азартных игр обвиняли 31 человека. Один из них создал и возглавил преступное сообщество. В него вошли еще 30 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Местные жители организовали шесть подпольных клубов. Они находились в Симферополе, Керчи и Ялте. С 2021 года сообщники заработали 70 миллионов рублей.