Воронежцу попался ноготь в булке

Пользователь сети выложил паблике Воронежа фотографии упакованной хлебной продукции, где в довесок к продукту разместили сломанный ноготь. Булочка, приправленная кунжутом, совсем неаппетитно демонстрировала чью-то потерянную красоту.
Напомним, что сотрудники пищевых предприятий должны носить коротко остриженные ногти и не покрывать их лаком.
Ранее одна из жительниц Воронежа обнаружила зубы в пачке холодца. Но повезло не только ей: воронежец в коробке с арахисом тоже находил зуб. А жительница города Лиски пополнила свои канцелярские товары из булки.