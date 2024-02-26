В Ташобласти в автобусе с пассажирами вспыхнул пожар — видео

Сегодня, 26 февраля, в Юкоричирчикском районе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщает пресс-служба УБДД ГУВД Ташобласти.
Междугородний автобус, следовавший по маршруту Ташкент — Жумабозор, совершил экстренную остановку из-за технической неисправности. В моторном отсеке транспорта из-за короткого замыкания произошло возгорание.
Сообщается, что в автобусе находились 20 пассажиров, которые успешно эвакуировались.
Прибывшие на место инцидента сотрудники УЧС оперативно потушили возгорание.
В результате инцидента никто не пострадал.