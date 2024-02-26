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Скрывался 3 месяца: казахстанец задержан по подозрению в похищении человека

Казахстанец, подозреваемый в похищении человека, задержан. Мужчина находился в розыске три месяца, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Источник: Reuters

В Кызылорде полицейские задержали мужчину, находившегося в международном розыске. По информации пресс-службы департамента полиции Кызылординской области, подозреваемый почти три месяца скрывался от следствия.

«23 февраля этого года сотрудники управления криминальной полиции в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержали 50-летнего жителя областного центра. Он обвиняется в похищении человека. В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания. Расследование продолжается», — отметили в пресс-службе ведомства.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.