Скрывался 3 месяца: казахстанец задержан по подозрению в похищении человека

«23 февраля этого года сотрудники управления криминальной полиции в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержали 50-летнего жителя областного центра. Он обвиняется в похищении человека. В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания. Расследование продолжается», — отметили в пресс-службе ведомства.