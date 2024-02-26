В Новосибирске к следователям обратились 800 вахтовиков со всей России

По словам одного из вахтовиков, зарплату за последние два месяца не получило примерно 300 человек. Новосибирцы объединились и пошли на приём в СУ СКР по Новосибирской области.

Так как компания ООО «ТехВЭБ» зарегистрирована в Новосибирске, заявления всех потерпевших были перенаправлены именно сюда.