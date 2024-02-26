В Новосибирске к следователям обратились 800 вахтовиков со всей России

800 работников компании «ТехВЭБ» не получили свои зарплаты. Рабочие строили железную дорогу на мысе Манорский в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края. Не смотря на проделанную работу под самый Новый год, трудяги остались ни с чем, даже денег на билеты домой компания не дала.
«Я купил билеты за свой счёт на поезд, чтобы доехать до Благовещенска. Потом купил билет на самолёт и за свои деньги улетел домой. Мне не дали ни денег, ни билета. Я занимал денег, чтобы уехать с вахты», — рассказывал Сиб.фм Игорь Приходько.
По словам одного из вахтовиков, зарплату за последние два месяца не получило примерно 300 человек. Новосибирцы объединились и пошли на приём в СУ СКР по Новосибирской области.
Так как компания ООО «ТехВЭБ» зарегистрирована в Новосибирске, заявления всех потерпевших были перенаправлены именно сюда.
В ходе следствия было установлено, что, начиная с ноября 2023 по февраль 2024 года зарплата не выплачивалась сотрудникам свыше двух месяцев. Примерно 800 работников не получили положенную по закону заработную плату в общем размере 80 миллионов рублей.