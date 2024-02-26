Девочку-подростка высадили из нижегородской маршрутки Т-301

Девочку-подростка высадили из маршрутки Т-301, на которой она ехала сегодня в школу. Подробностями она поделилась в социальных сетях.
Школьница сообщила, что зашла в транспорт на улице Комсомольской и поняла, что забыла дома банковскую карту, после чего предложила водителю оплатить проезд переводом.
«Водитель на меня наорал. Остановился и высадил. Опоздала в школу. Примите, пожалуйста, меры к этому человеку», — написала девочка.
ИА «Время Н» направило запрос в региональный минтранс, чтобы узнать подробности инцидента.
Напомним, что после каждого подобного обращения специалисты проводят служебные расследования: просматривают видеозаписи с камер, берут объяснительные с водителей и кондукторов. Некоторые факты не подтверждаются. Например, как в январе, когда появилась информация о высадке девятилетнего мальчика из трамвая.