Девочку-подростка высадили из нижегородской маршрутки Т-301

Напомним, что после каждого подобного обращения специалисты проводят служебные расследования: просматривают видеозаписи с камер, берут объяснительные с водителей и кондукторов. Некоторые факты не подтверждаются. Например, как в январе, когда появилась информация о высадке девятилетнего мальчика из трамвая.