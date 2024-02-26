Кот Басик, которого в Перми спасали всей улицей, умер

В минувшие выходные соцсети и пермские телеграмм-каналы наперебой рассказывали о необычной спасательной операции, которая развернулась на 2-й Сорокинской улице в Дзержинском районе Перми. Здесь на высоковольтный столб забрался кот и просидел там два дня.
Оголодавшее и измученное животное планировали снять с высоты сотрудники МЧС, хотя это не входит в их должностной регламент. Согласовав вопрос с руководством, пожарные выехали на место и поняли, что выдвинуть пожарную автолестницу на такой узкой дороге было нельзя. Тогда пожарные помогли вызвать электриков, которые отключили бы питание и помогли бы котику.
Как удалось узнать «Комсомольской правде», оплатила внеплановый выезд Россетей неравнодушная пермская студентка Александра Зуева. Она учится на переводчика в педуниверситете.
— Я узнала о котике из интернета и просто не могла пройти мимо, чтобы не помочь, — рассказала нам девушка. — Я тут же связалась с местными жителями и сказала, что если удастся договориться с автовышкой, то я оплачу работу специалистов. О деньгах особо не думала, у меня были накопления, да и родители бы согласились помочь. Нельзя же было бросать кота в такой ситуации!
Девушка поехала на место и стала ждать автовышку. Работы по выезду, отключению электричества и снятию кота со столба стоили 12 тысяч. Студентка отдала их, но половину этой суммы — 6800 — на следующий же день ей собрали и перевели местные жители с улицы Сорокинской. Они тоже очень переживали за судьбу Басика и даже хлопали, когда кота удалось наконец-то спустить на землю.
Мяукающего от голода и страха Басика электрики сначала передали на руки старой хозяйке, а она отдала их новой, Александре. Девушка, не смотря на то, что дома у нее уже есть кот, решила забрать беднягу себе. Бывшая хозяйка, у которой дома живут еще две кошки, не возражала против этого.
— На следующий день я повезла Басика в ветеринарную клинику, — рассказывает девушка. — Ему провели все обследования: сделали УЗИ внутренних органов, взяли анализы и обнаружили гастрит, холецистит, почечную недостаточность, паразитов и зубной камень. В понедельник, 26 февраля, мы должны были ехать с ним на капельницу, но ночью Басик умер.
Все случилось в четыре часа, Александра в этот момент проснулась, чтобы проверить, как дела у ее нового питомца, но увидела, что кот лежит мертвый.
— Я старалась сделать все, чтобы Басик поправился. Знаю, что за него переживали сотрудники МЧС, которые быстро среагировали и приехали, неравнодушные местные жители и даже водитель автовышки, который 23 февраля час добирался до места, а потом по пути довез нас до дома. Я очень благодарная всем этим людям, которые не прошли мимо беды Басика, но, к сожалению, у нас не получилось спасти его.