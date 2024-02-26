Кот Басик, которого в Перми спасали всей улицей, умер

— Я узнала о котике из интернета и просто не могла пройти мимо, чтобы не помочь, — рассказала нам девушка. — Я тут же связалась с местными жителями и сказала, что если удастся договориться с автовышкой, то я оплачу работу специалистов. О деньгах особо не думала, у меня были накопления, да и родители бы согласились помочь. Нельзя же было бросать кота в такой ситуации!