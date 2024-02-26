На продавца магазина напали с ножом в Темиртау

По данным информационного медиапортала ведомства, в полицию Темиртау поступило сообщение, что в одной из торговых точек произошло нападение на продавца. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.
«60-летняя потерпевшая пояснила, что около 13.00 в магазин зашел очередной клиент. Он неожиданно выхватил нож, потребовав спиртные напитки и продукты питания. Схватив первое, что попало под руку, мужчина скрылся с места происшествия», — рассказали в МВД.
Продавец описала злоумышленника, которому на вид было 35−40 лет. По «горячим следам» сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого — 36-летнего мужчину. Сообщается, что он дал признательные показания. Его водворили в ИВС. Вещественные доказательства были изъяты.
По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Отметим, что по ст.192 УК РК разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угрозой непосредственного применения такого насилия, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Ранее в Семее в ходе дерзкого ограбления с прилавка ювелирного павильона были похищены золотые изделия на сумму более 1 млн тенге. Началось досудебное расследование по факту грабежа. Подозреваемого в преступлении задержали.
А в начале года сообщалось, что в Темиртау произошло разбойное нападение на цветочный магазин. Однако добычей злоумышленников стали только 5 тыс. тенге. За десять минут до преступления наличность из кассы забрал владелец торговой точки. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции по «горячим следам» задержали двух подозреваемых.