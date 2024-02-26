Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Российские военные заняли более выгодные позиции на Донецком направлении

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные позиции, отразили три атаки ВСУ, потери Украины составили более 420 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

«На донецком направлении подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 28-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка и Красное Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, в районе населенного пункта Новомихайловка ДНР отражены три атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

«Противник потерял свыше 420 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, а также станцию контрбатарейной борьбы», — сообщили в Минобороны.