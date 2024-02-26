Пьяная драка с участием бойцов ЧВК в Крыму вылилась в уголовное дело

После пьяной драки со стрельбой в кафе пгт. Черноморское в Крыму полиция завела уголовное дело. Инцидент произошел в ночь на 24 февраля. В питейное заведение ворвались вооруженные люди в камуфляже и выстрелами в воздух заставили посетителей лечь на пол. После чего двое сильно подвыпивших мужчин принялись избивать молодых людей из числа посетителей бара. Били ногами и резиновой дубинкой. Среди пострадавших — женщина.
Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения. Видео моментально распространилось по соцсетям, а сам инцидент получил широкий общественный резонанс.
По рассказам очевидцев, сильно нетрезвые мужчины сначала вступили в словесную перепалку с одной из компаний за соседним столиком, после чего вызвали подмогу — вооруженных людей.
Причастными к драке оказались бойцы ЧВК «Медведи». Эмблема с надписью была на футболках зачинщиков драки. В настоящий момент они задержаны.
— Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу. В результате проведенных оперативных мероприятий установлены личности всех участников инцидента, двое зачинщиков задержаны, — сообщили КП-Крым в пресс-службе ГУ МВД по РК.
Следственный отдел ОМВД России по Черноморскому району возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве (2 ст. 213 УК РФ). Она предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы.
Советник главы Крыма Олег Крючков в свою очередь опроверг информацию о том, что ЧВК «Медведи» связаны с руководством полуострова.
— Это ложь. Подразделения, к которым имеет отношение Крым, все известны. ЧВК «Медведи» имеет подчинение совсем по иной вертикали, — заявил Крючков у себя в Telegram.
Он также подчеркнул, что позиция руководства Крыма «четкая и понятная» — все виновные должны быть наказаны по закону.