Пьяная драка с участием бойцов ЧВК в Крыму вылилась в уголовное дело

После пьяной драки со стрельбой в кафе пгт. Черноморское в Крыму полиция завела уголовное дело. Инцидент произошел в ночь на 24 февраля. В питейное заведение ворвались вооруженные люди в камуфляже и выстрелами в воздух заставили посетителей лечь на пол. После чего двое сильно подвыпивших мужчин принялись избивать молодых людей из числа посетителей бара. Били ногами и резиновой дубинкой. Среди пострадавших — женщина.