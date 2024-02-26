Российские военные отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении

«Отражены семь атак штурмовых групп 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, а также две контратаки подразделений 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.