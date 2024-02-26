Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Российские военные отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российские войска на Купянском направлении отразили семь атак ВСУ, потери Украины составили до 145 военнослужащих, один танк, сообщили в сводке Минобороны РФ.

По данным ведомства, подразделениями «Западной» группировки войск на купянском направлении нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 141-й пехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области.

«Отражены семь атак штурмовых групп 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, а также две контратаки подразделений 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.

Потери противника составили до 145 военнослужащих, танк, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», сообщили в Минобороны.