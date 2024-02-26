В Шахрисабзе подрались ученик и замдиректора школы

Как отмечают в пресс-службе городского хокимията, инцидент произошел 19 февраля около 10:45 в школе № 1. Замдиректора школы позвал на занятия учеников, которые играли в снежки во время урока.
Однако ученик 10-го класса ослушался педагога. Для проведения воспитательной беседы, замдиректора отвел ученика к себе в кабинет, где во время разговора ударил его. Ученик ответил педагогу тем же.
В результате драки и ученик, и замдиректора школы были госпитализированы.
Сейчас по данному факту правоохранительные органы проводят следственные действия.