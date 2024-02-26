Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Шахрисабзе подрались ученик и замдиректора школы

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В городе Шахрисабз Кашкадарьинской области учитель и ученик нанесли друг другу телесные травмы, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Как отмечают в пресс-службе городского хокимията, инцидент произошел 19 февраля около 10:45 в школе № 1. Замдиректора школы позвал на занятия учеников, которые играли в снежки во время урока.

Однако ученик 10-го класса ослушался педагога. Для проведения воспитательной беседы, замдиректора отвел ученика к себе в кабинет, где во время разговора ударил его. Ученик ответил педагогу тем же.

В результате драки и ученик, и замдиректора школы были госпитализированы.

Сейчас по данному факту правоохранительные органы проводят следственные действия.