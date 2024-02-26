Поддельное сливочное масло нашли в магазине Нижегородской области

Поддельное сливочное масло обнаружили в одном из торговых магазинов Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».
В Нижегородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» был проанализирован образец сладко-сливочного несоленого масла, которое произвели на предприятии в Московской области. В результате анализа эксперты выявили отклонения в жирно-кислотном составе. Это говорит о том, что в продукцию на производстве добавили растительные жиры. Такое масло не соответствует стандартам, отклонение указывает на фальсификацию.
— Результаты исследований внесены в автоматизированную систему, а информация о нарушениях направлена в Управление Россельхознадзора для принятия соответствующих мер, — подчеркнули в пресс-службе Нижегородского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».
Напомним, выбирая замороженные пельмени, нижегородцы чаще всего выбирают с говядиной.