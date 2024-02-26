Поддельное сливочное масло нашли в магазине Нижегородской области

В Нижегородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» был проанализирован образец сладко-сливочного несоленого масла, которое произвели на предприятии в Московской области. В результате анализа эксперты выявили отклонения в жирно-кислотном составе. Это говорит о том, что в продукцию на производстве добавили растительные жиры. Такое масло не соответствует стандартам, отклонение указывает на фальсификацию.