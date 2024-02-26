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Женившегося на опекунше Данилу Чижевского в Казани избила группа гопников

Все случилось около одного из баров татарстанской столицы.

Телеграм канал «Казань на максималках» сообщает об инциденте, случившемся около одного из баров Казани. Группа агрессивных людей избила эпатажного блогера Данила Чижевского. 22 -летний молодой человек недавно оказался в центре нашумевшего скандала, приняв решение соединить себя узами брака с 54-летней женщиной, которая растила его как приемная мать. Свадьба пары вызвала бурную реакцию общества, молодожены стали получать угрозы в своей адрес, слышать нелестные высказывания об их паре.

По словам самого избитого, он в шоке от поведения сотрудников бара, которые не предоставили ему и его друзьям убежища, хоть прекрасно видели, что около бара собирается толпа агрессивных молодчиков. В итоге, после гулянки, под утро компания блогера была вынуждена покинуть бар и столкнуться с обидчиками. В итоге Данила получил сотрясение мозга, перелом ребер и травмы лица. Пострадавший обратился в полицию, написал заявление в Роспотребнадзор и просигнализировал о деятельности бара в налоговую.

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