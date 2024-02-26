Женившегося на опекунше Данилу Чижевского в Казани избила группа гопников

По словам самого избитого, он в шоке от поведения сотрудников бара, которые не предоставили ему и его друзьям убежища, хоть прекрасно видели, что около бара собирается толпа агрессивных молодчиков. В итоге, после гулянки, под утро компания блогера была вынуждена покинуть бар и столкнуться с обидчиками. В итоге Данила получил сотрясение мозга, перелом ребер и травмы лица. Пострадавший обратился в полицию, написал заявление в Роспотребнадзор и просигнализировал о деятельности бара в налоговую.