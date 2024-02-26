Женившегося на опекунше Данилу Чижевского в Казани избила группа гопников

Телеграм канал «Казань на максималках» сообщает об инциденте, случившемся около одного из баров Казани. Группа агрессивных людей избила эпатажного блогера Данила Чижевского. 22 -летний молодой человек недавно оказался в центре нашумевшего скандала, приняв решение соединить себя узами брака с 54-летней женщиной, которая растила его как приемная мать. Свадьба пары вызвала бурную реакцию общества, молодожены стали получать угрозы в своей адрес, слышать нелестные высказывания об их паре.
По словам самого избитого, он в шоке от поведения сотрудников бара, которые не предоставили ему и его друзьям убежища, хоть прекрасно видели, что около бара собирается толпа агрессивных молодчиков. В итоге, после гулянки, под утро компания блогера была вынуждена покинуть бар и столкнуться с обидчиками. В итоге Данила получил сотрясение мозга, перелом ребер и травмы лица. Пострадавший обратился в полицию, написал заявление в Роспотребнадзор и просигнализировал о деятельности бара в налоговую.