Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск “Восток” заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли огневое поражение формированиям 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, отражены две атаки штурмовых групп 102-й бригады теробороны в районе населенного пункта Марфополь в Запорожской области.
«Потери противника составили до 150 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также станция радиоэлектронной борьбы», — добавили в МО РФ.