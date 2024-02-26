Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российские военнослужащие заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили две атаки украинских штурмовых групп на южнодонецком направлении, потери противника здесь составили до 150 солдат, сообщили в Минобороны РФ.