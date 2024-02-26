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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российские военнослужащие заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили две атаки украинских штурмовых групп на южнодонецком направлении, потери противника здесь составили до 150 солдат, сообщили в Минобороны РФ.

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск “Восток” заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли огневое поражение формированиям 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Кроме того, отражены две атаки штурмовых групп 102-й бригады теробороны в районе населенного пункта Марфополь в Запорожской области.

«Потери противника составили до 150 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также станция радиоэлектронной борьбы», — добавили в МО РФ.