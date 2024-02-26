Российская ПВО за сутки сбила две ракеты Storm Shadow и 62 дрона ВСУ

«Средствами противовоздушной обороны сбиты две крылатых ракеты Storm Shadow, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 62 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе в районах населенных пунктов Новокраснянка, Лисичанск Луганской народной республики, Копани Запорожской области и Гладовка Херсонской области», — говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 574 украинских военных самолета, 267 вертолетов, 13 454 беспилотных летательных аппарата, 474 зенитных ракетных комплекса, 15 237 танков и других боевых бронированных машин, 1226 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8167 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19 095 единиц специальной военной автомобильной техники.