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Российская ПВО за сутки сбила две ракеты Storm Shadow и 62 дрона ВСУ

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две ракеты Storm Shadow, 5 снарядов РСЗО HIMARS и 62 беспилотника, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбиты две крылатых ракеты Storm Shadow, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 62 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе в районах населенных пунктов Новокраснянка, Лисичанск Луганской народной республики, Копани Запорожской области и Гладовка Херсонской области», — говорится в сообщении.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 574 украинских военных самолета, 267 вертолетов, 13 454 беспилотных летательных аппарата, 474 зенитных ракетных комплекса, 15 237 танков и других боевых бронированных машин, 1226 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8167 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19 095 единиц специальной военной автомобильной техники.