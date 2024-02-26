«Он продолжал его избивать»: под Новосибирском тренер по боксу умер после драки с соседом

«Неизвестно, из-за чего они повздорили, но мы видели, как началась драка с соседом, вроде они даже были друзьями. После второго удара Максим потерял сознание, но после этого ему было нанесено ещё 14 ударов в голову, — рассказала корреспонденту Сиб.фм знакомая Светлана.— В тот момент никого рядом не оказалось, чтобы разнять их. Скоро приехала скорая. Им ничего не оставалось, как констатировать смерть».