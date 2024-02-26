Влетел в толпу. На Урале снегоход протаранил отдыхающих лыжной базы

«Это надо было видеть, как он на всем ходу снес людей и стойку с мангалом, мангал отлетел, словно игрушечный, весь уголь высыпался. Благо обошлось без ожогов еще. Просто страшно представить, что все могло еще хуже закончиться», — делится эмоциями еще одна тагильчанка, оказавшаяся рядом с местом ЧП. Как установили автоинспекторы, виновником аварии стал 62-летний мужчина. Он двигался по территории базы в мотошлеме и не справился с управлением.