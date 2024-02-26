Влетел в толпу. На Урале снегоход протаранил отдыхающих лыжной базы

В праздничные выходные в Нижнем Тагиле отдых гостей на лыжной базе обернулся травмами. На людей на скорости наехал водитель снегохода. По словам очевидцев, в результате пострадали две женщины и 4-летняя девочка. В ГИБДД назвали одну жертву ДТП, а также организовали проверку касательно обеспечения безопасности отдыхающих на базе. Подробности — в материале на сайте ural.aif.ru.
Перепутал «педали»?
Дорожный инцидент произошел днем 25 февраля во время массового спортивного мероприятия «Пять вершин» на лыжной базе СК «Уралец» под Нижним Тагилом. Очевидцы рассказали, что водитель снегохода на полном ходу въехал в толпу, зацепив, в том числе 4-летнюю девочку на снегокате.
«У ребенка синяки, есть ли иные повреждения я не знаю, но ребенок, как и все мы, была просто в шоке! Как такое возможно?! Еще пострадало две женщины из отдыхающих там. Одну на носилках отнесли в скорую, подозрение на перелом шейки бедра, вторую отпустили после осмотра, исключив перелом», — написала в «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте» свидетельница аварии.
Другие очевидцы говорят, что водитель снегохода, который развозил еду от полевой кухни, перепутал педали газа и тормоза. На место ДТП приезжали две кареты скорой медицинской помощи, а также сотрудники Госавтоинспекции.
«Это надо было видеть, как он на всем ходу снес людей и стойку с мангалом, мангал отлетел, словно игрушечный, весь уголь высыпался. Благо обошлось без ожогов еще. Просто страшно представить, что все могло еще хуже закончиться», — делится эмоциями еще одна тагильчанка, оказавшаяся рядом с местом ЧП. Как установили автоинспекторы, виновником аварии стал 62-летний мужчина. Он двигался по территории базы в мотошлеме и не справился с управлением.
Правда, в ведомстве говорят лишь об одной жертве ДТП — 25-летней женщине, которая прогуливалась по территории. Ее с травмой ноги увезли горбольницу № 2 Нижнего Тагила. Там женщина отказалась от госпитализации и после осмотра медиков была отпущена домой.
«Я в шоке»
Сами пострадавшие уверяют, что никто по территории не гулял, а водитель снегохода влетел именно в стоящих на месте людей.
«Я в шоке от произошедшего. Мы компанией кучно, спокойно стояли в уголочке, неожиданно он в нас влетел. Свидетелей масса, что водитель снегохода именно влетел в толпу на месте стоящих отдыхающих. Никто из пострадавших по базе не разгуливал! — подчеркивают свидетели инцидента. — Сначала он наехал и сбил маленькую 4-летнюю девочку со снегокатом, затем влетел в толпу, снес стойку с мангалом, сломав ее. Там у девочки просто полностью сломан снегокат. Девочка прям очень сильно кричала».
В ГИБДД Свердловской области назвали основную причину дорожного происшествия — техническая неисправность снегохода и небезопасная скорость.
«Водитель снегохода пояснил сотрудникам ДПС, что во время движения у техники заклинила ручка газа, в связи с чем он не успел предпринять мер торможения и допустил наезд на женщину», — говорится в сообщении регионального ведомства.
По факту ДТП в Госавтоинспекции проводит проверку.
Руководству базы будет выдано представление на устранение причин и условий, создающих угрозу безопасности отдыхающих, подчеркнули в полиции.