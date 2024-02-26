В Уфе возбудили дело против начальника автоколонны «Башавтотранса»

В Уфе по материалам прокуратуры Советского района возбуждено уголовное дело в отношении начальника автоколонны № 2 «Башавтотранса». Его подозревают в получении взяток.
По данным прокуратуры, с июля 2021 по май 2023 годы он неоднократно получал от находящегося в его подчинении водителя незаконные вознаграждения. В обмен на это он не принимал в отношении него мер дисциплинарного воздействия.
«Сумма взяток варьировалась от 1 до 20 тыс. рублей. Общая сумма составила более 150 тысяч», — прокомментировали в надзорном ведомстве.