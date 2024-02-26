На Урале пенсионерку обвинили в убийстве сожителя

Затем, как думают следователи, женщина вооружилась ножом и зарезала мужчину. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что в 2006 году обвиняемую уже судили за кражу. В момент совершения преступления она была сильно пьяна и заявила полицейским, что её возлюбленный долгое время употреблял алкоголь.