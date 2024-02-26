В Ташкенте вынесен приговор главным фигурантам по делу «Док-1 Макс»

В Ташкенте состоялось последнее заседание суда, в ходе которого был вынесен приговор по уголовному делу, связанному с препаратом «Док-1 Макс», от употребления которого в Узбекистане скончались 68 детей.
Согласно приговору суда, Рагневдра Пратар, директор ООО «Quramax Medical», официального импортера сиропа в Узбекистан, был приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Бывший руководитель Агентства по развитию фармацевтической отрасли Сардор Кариев был приговорен к 18 годам лишения свободы.