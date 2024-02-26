Российские войска отразили шесть контратак ВСУ на Авдеевском направлении

Кроме того, были отражены шесть контратак штурмовых групп 53-й, 61-й механизированных, 59-й мотопехотной, 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах Северного, Первомайского и Петровского, а также две атаки подразделений 24-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах Ленинского и Новобахмутовки.