Российские войска отразили шесть контратак ВСУ на Авдеевском направлении

«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск “Центр” освободили населенный пункт Ласточкино и продолжили улучшать положение по переднему краю», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что ВС РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 144-й пехотной, 59-й мотопехотной, 23-й механизированной бригад ВСУ в районах Уманского, Нетайлово и Очеретино в ДНР.
Кроме того, были отражены шесть контратак штурмовых групп 53-й, 61-й механизированных, 59-й мотопехотной, 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах Северного, Первомайского и Петровского, а также две атаки подразделений 24-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах Ленинского и Новобахмутовки.
«Противник потерял до 410 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей, а также гаубицу Д-30», — добавили в МО РФ.