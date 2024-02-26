Спасатели уточнили причину пожара в старинном доме на Большой Садовой Ростова-на-Дону

Языки пламени вырывались через окно, их было видно жильцам соседних домов и на Большой Садовой, и в Газетном.
«Причиной стала оставленная без присмотра свеча. Вещи в квартире воспламенились за считанные минуты. 70-летнюю хозяйку квартиры госпитализировали в больницу с отравлением продуктами горения», — сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.
В ведомстве уточнили также и площадь пожара, она составила 30 кв. м.
«Огнем поврежден фасад старинного особняка. Это объект культурного наследия — доходный дом греческого купца Константина Маврогордато», — добавили в донском главке МЧС.
По данным автора портала «Туристер» Наталии Семчиной, дом греческих купцов Маврогордато построен в середине 19 века.
Зерноторговец и пароходовладелец Константин Николаевич Маврогордато строил особняк в качестве семейного гнездышка. С супругой, греческой поданной Аталантой, у них родились три сына и четыре дочери. И изначально дом был одноэтажным. После смерти отца семейства его дело продолжили сыновья Георгий, Леонид и Константин.
К 1911 году они достроили к дому еще два этажа: на первом, как обычно, разместились магазины, на втором этаже — различные конторы, а квартиры третьего этажа братья сдавали в наем. Так дом стал доходным, то есть с квартирами под аренду.
Много лет на первом этаже здания располагается магазин «Танаис», названный в честь древнего греческого города возле Ростова, где и сейчас археологи ведут раскопки. В 2016 году особняк выкупил руководитель археологического общества «Наследие», чтобы открыть антикварный магазин и организовать выставочное пространство. Жителям города этот особняк уже более известен, как дом с «Танаисом».