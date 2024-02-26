Mercedes полностью сгорел на проспекте Народного Ополчения в Петербурге

Спасателей пришлось вызывать в Кировский район Петербурга днем 26 февраля. Там у дома 6 по проспекту Народного Ополчения внезапно вспыхнул Mercedes. Огонь очень быстро начал охватывать автомобиль и за несколько минут почти полностью его уничтожил. Из-за горения пластиковых деталей и обшивки в небо начал подниматься густой черный дым. А так как огонь был довольно сильный, то движение по этому участку дороги временно остановилось. Но спустя 20 минут огонь потушили.
— Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 11:40. В автомобиле сгорели сгораемые части. Пожар был ликвидирован в 12:00, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
По данным ведомства, никто при ЧП не пострадал. На место выезжали две пожарных машины и 10 человек личного состава МЧС. Что стало причиной возникновения огня, неизвестно. Это предстоит выяснить специалистам.