Mercedes полностью сгорел на проспекте Народного Ополчения в Петербурге

Спасателей пришлось вызывать в Кировский район Петербурга днем 26 февраля. Там у дома 6 по проспекту Народного Ополчения внезапно вспыхнул Mercedes. Огонь очень быстро начал охватывать автомобиль и за несколько минут почти полностью его уничтожил. Из-за горения пластиковых деталей и обшивки в небо начал подниматься густой черный дым. А так как огонь был довольно сильный, то движение по этому участку дороги временно остановилось. Но спустя 20 минут огонь потушили.