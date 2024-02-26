В Омске на рабочем месте умер водитель трамвая

В Омске сегодня, 26 февраля, прямо на рабочем месте погиб водитель трамвая № 9. Как сообщили порталу Om1.ru в департаменте транспорта, в 13:38 на улице Серова 35-летний мужчина, следуя от конечной остановки «Улица Котельникова» перед поворотом в районе остановки «Цирк», почувствовал себя плохо и остановил вагон.