В Омске на рабочем месте умер водитель трамвая

В Омске сегодня, 26 февраля, прямо на рабочем месте погиб водитель трамвая № 9. Как сообщили порталу Om1.ru в департаменте транспорта, в 13:38 на улице Серова 35-летний мужчина, следуя от конечной остановки «Улица Котельникова» перед поворотом в районе остановки «Цирк», почувствовал себя плохо и остановил вагон.
«Пассажиры трамвая незамедлительно вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Прибывшими на место происшествия медицинскими работниками проведены реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть водителя», — рассказали в дептрансе.
Причины случившегося установят в ходе проверки.