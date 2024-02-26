Легковушка врезалась в автобус в Рогачевском районе: один человек погиб, пятеро госпитализированы

Сегодня утром 40-летний водитель, управляя автомобилем «Форд», двигался со стороны Рогачева в направлении деревни Щибрин Рогачевского района. По предварительной информации, автомобилист не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с рейсовым автобусом МАЗ под управлением 56-летнего водителя.