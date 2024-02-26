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Легковушка врезалась в автобус в Рогачевском районе: один человек погиб, пятеро госпитализированы

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Рогачевском районе произошло смертельное ДТП. В результате лобового столкновения легковушки и рейсового автобуса погиб один человек, еще пятеро доставлены в больницу. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Источник: РИА "Новости"

Сегодня утром 40-летний водитель, управляя автомобилем «Форд», двигался со стороны Рогачева в направлении деревни Щибрин Рогачевского района. По предварительной информации, автомобилист не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с рейсовым автобусом МАЗ под управлением 56-летнего водителя.

В результате ДТП 36-летняя женщина-пассажир легковушки погибла на месте. Водитель легкового автомобиля, а также четыре пассажира автобуса получили травмы различной степени тяжести, с которыми были доставлены в больницу.

Обстоятельства произошедшего выясняются.