Легковушка врезалась в автобус в Рогачевском районе: один человек погиб, пятеро госпитализированы

Сегодня утром 40-летний водитель, управляя автомобилем «Форд», двигался со стороны Рогачева в направлении деревни Щибрин Рогачевского района. По предварительной информации, автомобилист не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с рейсовым автобусом МАЗ под управлением 56-летнего водителя.
В результате ДТП 36-летняя женщина-пассажир легковушки погибла на месте. Водитель легкового автомобиля, а также четыре пассажира автобуса получили травмы различной степени тяжести, с которыми были доставлены в больницу.
Обстоятельства произошедшего выясняются.