С ними заключались фиктивные трудовые договоры, затем мигранты нелегально вставали на миграционный учет по различным адресам в Перми и Пермском крае. «Для этого подозреваемый использовал помещения, принадлежащие по праву собственности ему, его родственникам и знакомым», — сообщает МВД.
Сотрудники полиции предполагают, что «клиентами» мужчины стали свыше 300 иностранцев.
В отношении него было возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции. Решением суда фигурант отправлен в СИЗО.
Житель Прикамья подозревается в организации миграции трехсот человек
В Перми оперативники ГУ МВД по Пермскому краю задержали подозреваемого в организации канала незаконной миграции. Как сообщает телеграм-канал «МВД Медиа», мужчина 1988 года рождения в течение трех лет организовывал незаконное пребывание на территории Российской Федерации граждан республик Средней Азии за денежное вознаграждение.
С ними заключались фиктивные трудовые договоры, затем мигранты нелегально вставали на миграционный учет по различным адресам в Перми и Пермском крае. «Для этого подозреваемый использовал помещения, принадлежащие по праву собственности ему, его родственникам и знакомым», — сообщает МВД.