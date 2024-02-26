Житель Прикамья подозревается в организации миграции трехсот человек

С ними заключались фиктивные трудовые договоры, затем мигранты нелегально вставали на миграционный учет по различным адресам в Перми и Пермском крае. «Для этого подозреваемый использовал помещения, принадлежащие по праву собственности ему, его родственникам и знакомым», — сообщает МВД.



Сотрудники полиции предполагают, что «клиентами» мужчины стали свыше 300 иностранцев.



В отношении него было возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции. Решением суда фигурант отправлен в СИЗО.