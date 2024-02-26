Грузовик с водителем загорелся в Шымкенте

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, сегодня в 13.55 на проспекте Байдибек би Абайского района Шымкента произошло загорание моторного отсека грузового автомобиля.
«До прибытия пожарных подразделений госпитализирован водитель 2002 года рождения», — рассказали в МЧС. Сообщается, что в 14.15 пожар был локализован, а в 14.24 — ликвидирован. «Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводов», — отметили в ведомстве.
На месте работали 12 человек и 4 единицы техники ДЧС.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101, или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости — номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.