Грузовик с водителем загорелся в Шымкенте

«До прибытия пожарных подразделений госпитализирован водитель 2002 года рождения», — рассказали в МЧС. Сообщается, что в 14.15 пожар был локализован, а в 14.24 — ликвидирован. «Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводов», — отметили в ведомстве.