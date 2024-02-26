Гособвинение попросило пожизненный срок для Кирилла Канахина за госизмену

После начала СВО Канахин уехал на Украину и вступил в «Русский добровольческий корпус». 2 марта 2023 года украинские диверсанты проникли в приграничный район Брянской области. По официальным данным, в результате их действий погибли два человека, пострадал мальчик 2012 года рождения. В ФСБ сообщили, что вместе с силами Минобороны РФ провели «мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов». Президент России Владимир Путин назвал произошедшее террористическим актом.