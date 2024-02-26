Экс-чиновница Елена Лопаева подала апелляцию в Пермский краевой суд на решение Ленинского суда, приговорившего её к четырём годам колонии общего режима, сообщает «Новый компаньон».
По словам адвоката бывшего экс-вице-премьера правительства Прикамья, жалобу в Пермский краевой суд Елена Лопаева направила на прошлой неделе. Дату рассмотрения дела в суде пока не озвучили.
Адвокат бывшей чиновницы считает, что Лопаеву оговорила Елена Найданова. По его словам, ни один из 45 свидетелей обвинения не сказал, что Лопаева присвоила какую-то денежную сумму.
Вместе с жалобами адвоката и самой бывшей чиновицы приговор пытается оспорить и прокуратура. Представители ведомства считают его слишком мягким.
Напомним, Елена Лопаева обвинена в хищениях и приговорена к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей. Женщину взяли под стражу в зале суда. После оглашения приговора адвокат сообщил СМИ, что его подзащитную оговорила другая фигурантка дела фонда «Содействие — XXI век» Елена Найданова. Она уехала за пределы РФ.