Экс-чиновница Елена Лопаева подала апелляцию в Пермский краевой суд

Напомним, Елена Лопаева обвинена в хищениях и приговорена к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей. Женщину взяли под стражу в зале суда. После оглашения приговора адвокат сообщил СМИ, что его подзащитную оговорила другая фигурантка дела фонда «Содействие — XXI век» Елена Найданова. Она уехала за пределы РФ.