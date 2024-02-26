В Воронеже дочка, играя в интернете, помогла мошенникам списать с карты матери 200 тыс руб

Жительница Воронежа лишилась 200 тыс рублей после того, как дочка поиграла на ее телефоне. Мать разрешила своей 9-летней девочке «посидеть в интернете» в своем мобильнике. Пока 42-летняя женщина занималась домашними делами, дочка «налайкала» проблем.
Девочка переходила по ссылкам и за «бонусы» заполняла анкеты, благодаря которым мошенники получили доступ к личным данным матери. И когда с кредитной карты женщины списали более 200 тысяч рублей, она проверив переписку дочери, обнаружила, что девочка, перейдя по некоторым ссылкам, сама того не ведая, предоставила аферистам доступ к персональным данным родительницы. Вскоре женщине пришло оповещение от банка, что на ее имя дистанционно оформлен кредит. Хорошо хоть потерпевшая успела заблокировать карту и все операции по ней, так что мошенники не успели перевести деньги на подконтрольные им счета.
За минувшие сутки, по данным полиции, от действий мошенников пострадали пятеро воронежцев. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 800 тысяч рублей.