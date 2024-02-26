В Воронеже дочка, играя в интернете, помогла мошенникам списать с карты матери 200 тыс руб

Девочка переходила по ссылкам и за «бонусы» заполняла анкеты, благодаря которым мошенники получили доступ к личным данным матери. И когда с кредитной карты женщины списали более 200 тысяч рублей, она проверив переписку дочери, обнаружила, что девочка, перейдя по некоторым ссылкам, сама того не ведая, предоставила аферистам доступ к персональным данным родительницы. Вскоре женщине пришло оповещение от банка, что на ее имя дистанционно оформлен кредит. Хорошо хоть потерпевшая успела заблокировать карту и все операции по ней, так что мошенники не успели перевести деньги на подконтрольные им счета.