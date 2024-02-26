Лишили жизни ради «лайков»: нижегородские подростки насмерть забили мужчину и сняли это на видео

В Нижегородской области на днях произошла чудовищная история: двое подростков насмерть забили мужчину. Трагедия случилась 22 февраля в поселке Октябрьский городского округа города Бор. Свою жертву они яростно избивали руками, ногами и всем тем, что попадало под руку. Один из присутствующих снимал все происходящее на видео.
— Находясь в квартире дома по улице Молодежной поселка Октябрьского Борского района Нижегородской области, жестоко избили мужчину, нанеся ему множественные удары руками, ногами и деревянными предметами по голове и телу. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, — прокомментировали случившееся в пресс службе регионального СУ СКР.
Нападавших задержали и поместили под стражу. Они отказались от дачи показаний. Задержанным предъявлено обвинение по уголовной статье «Убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью». Проводится расследование.
мотивы избивавших пока неизвестны. Существует версия, что они начали избивать ради видеоролика.