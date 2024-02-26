Лишили жизни ради «лайков»: нижегородские подростки насмерть забили мужчину и сняли это на видео

В Нижегородской области на днях произошла чудовищная история: двое подростков насмерть забили мужчину. Трагедия случилась 22 февраля в поселке Октябрьский городского округа города Бор. Свою жертву они яростно избивали руками, ногами и всем тем, что попадало под руку. Один из присутствующих снимал все происходящее на видео.