На Кубани мошенники продолжают выдавать себя за глав районов

26 февраля о подобном инциденте сообщил глава Ленинградского района Юрий Шулико.

В своем телеграм-канале он опубликовал скриншот, подтверждающий рассылку, и просьбу ни в коем случае не переходить по ссылкам в подобных переписках и сразу блокировать подозрительные аккаунты.