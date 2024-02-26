На Кубани мошенники продолжают выдавать себя за глав районов

26 февраля о подобном инциденте сообщил глава Ленинградского района Юрий Шулико.
В своем телеграм-канале он опубликовал скриншот, подтверждающий рассылку, и просьбу ни в коем случае не переходить по ссылкам в подобных переписках и сразу блокировать подозрительные аккаунты.
Ранее о фейковых аккаунтах глав районов сообщали пресс-службы Отрадненского, Крымского, Ейского, Кущевского районов и Армавира.
Жителей Кубани просят быть внимательными и проверять любую информацию, полученную в социальных сетях и мессенджерах.