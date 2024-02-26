На реке Савала в Воронежской области массово погибла рыба

По факту гибели рыбы в реке Савала возле села Листопадовка Грибановского района Воронежской области организована прокурорская проверка. По предварительным данным, гибель биологических ресурсов могла произойти из-за сброса промышленных отходов в ручей Безымянный, который после впадает в реку. Нечистоты могли попасть в водные объекты с территории завода в Тамбовской области. Об этом сообщили в пресс-службе Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора в понедельник, 26 февраля.