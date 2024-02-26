На реке Савала в Воронежской области массово погибла рыба

По факту гибели рыбы в реке Савала возле села Листопадовка Грибановского района Воронежской области организована прокурорская проверка. По предварительным данным, гибель биологических ресурсов могла произойти из-за сброса промышленных отходов в ручей Безымянный, который после впадает в реку. Нечистоты могли попасть в водные объекты с территории завода в Тамбовской области. Об этом сообщили в пресс-службе Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора в понедельник, 26 февраля.
Информация о массовой гибели рыбы на реке Савала появилась в социальных сетях на прошлой неделе. Житель Воронежской области на видео снял мертвую рыбу, находящуюся подо льдом, и опубликовал запись в социальных сетях.
Экологи пояснили, что на сахарном заводе в городе Жердеевка Тамбовской области прорыв карт на полях фильтрации, в результате чего стоки попали в ручей Безымянный, впадающий в реку Савала. Вода в ручье стала черной.
— Специалистами произведен инструментальный замер расхода воды в ручей Безымянный в городе Жердевка. Одновременно установлено, что предприятие продолжает сброс в ручей Безымянный из заводской трубы нормативно-чистых вод, с полей фильтрации продолжается сброс производственных стоков. Ситуация находится на контроле природоохранных ведомств, проверка продолжается, — сообщили в Росприроднадзоре.
Ранее стало известно, что в Воронеже ООО «УК Железнодорожного района» обязали возместить более 3,8 млн рублей ущерба, причиненного почвам. Компания не выплатила сумму в добровольном порядке, в связи с чем Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в Арбитражный суд, который поддержал требование ведомства.