Нападение на водителя скорой в Темирату: подозреваемые задержаны

По информации ДП Карагандинской области, 26 февраля около 1:00 в Темиртау во дворе многоэтажного дома неизвестные нанесли телесные повреждения 45-летнему водителю бригады скорой помощи, который с медперсоналом прибыл на вызов. В результате потерпевший обратился в медицинское учреждение без госпитализации.