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Нападение на водителя скорой в Темирату: подозреваемые задержаны

Полицией задержаны подозреваемые в нападении на водителя скорой помощи в Темиртау, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Карагандинской области, 26 февраля около 1:00 в Темиртау во дворе многоэтажного дома неизвестные нанесли телесные повреждения 45-летнему водителю бригады скорой помощи, который с медперсоналом прибыл на вызов. В результате потерпевший обратился в медицинское учреждение без госпитализации.

«Полицейские по горячим следам задержали двух подозреваемых в возрасте 25 и 29 лет. Злоумышленники водворены в изолятор временного содержания», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.