В Омске в колодце нашли тело 39-летнего мужчины со следами насильственной смерти. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.



Правоохранителям удалось установить подозреваемых — неоднократно судимого 45-летнего мужчину и его 34-летнего знакомого. На время расследования они были заключены под стражу.



По версии следствия, в феврале потерпевший сильно пил и избил свою жену. В один из дней омичка поехала к своему 45-летнему приятелю и пожаловалась на мужа. Знакомый и его друг приехали к обидчику, чтобы защитить женщину, и избили его до смерти. Поняв, что пострадавший скончался, соучастники спрятали тело в колодец.



Через несколько дней жена потерпевшего обратилась в полицию с заявлением о пропаже супруга. Во время осмотра территории их дома и было обнаружено тело мужчины. Расследование продолжается.